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Spor 2023 Turkcell Süper Kupa maçı bu şehirde oynanacak! TFF resmen duyurdu...
Spor

2023 Turkcell Süper Kupa maçı bu şehirde oynanacak! TFF resmen duyurdu...

Yeniakit Publisher
2024-02-21 17:35:00 -
2023 Turkcell Süper Kupa maçı bu şehirde oynanacak! TFF resmen duyurdu...

2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.

Türkiye Futbol Federasyonu beklenen açıklamayı yaptı ve Süper Kupa'nın tarihini açıkladı.

Açıklamada, "2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır" denildi.

 

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