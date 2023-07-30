2023 KPSS soruları ve cevapları erişime açıldı!

KPSS soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabını buldu. Bu hafta sonu KPSS alan bilgisi sınavları gerçekleştirildi. KPSS alan bilgisi sınavının 3.oturumu bugün yapıldı. Oturumların sona ermesiyle KPSS alan bilgisi sınav soruları ve cevapları beklenmeye başlandı.

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamda "29-30 Temmuz 2023 tarihlerinde uygulanan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır." denildi.



Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre KPSS sonuçları 25 Ağustos 2023 tarihinde belli olacak.



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