2023 Kasım dönemi askerlik yerleri açıklandı

2023 Kasım döneminde askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için sevk ve celp tarihleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu sonrasında, askerlik yerleri 27 Ekim 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

MSB ASKERLİK YERLERİNİ DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü'nün tarafından yapılan açıklamaya göre askerlik yerleri 27 Ekim Cuma günü erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda şu ifadeler kullanıldı: "Kasım/Aralık 2023 ve Ocak 2024 döneminde silahaltına alınacak yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."