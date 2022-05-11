2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Konferans Ligi bu sezon ilk kez organize edildi. Turnuvanın 2022-2023 sezonu finalinin nerede oynanacağı ise araştırılmaya başlandı. Peki, Konferans Ligi finali ne zaman 2023? 2023 Avrupa Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak?
2021-2022 sezonuyla birlikte futbolseverler Avrupa Konferans Ligi’yle tanıştı. Bu yıl final Roma ile Feyenoord arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi finali 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena'da oynanacak. Peki, 2023 finali nerede?
2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı ne zaman?
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen icra kurulu toplantısında 2022-2023 sezonu Avrupa Konferans Ligi finali ev sahibinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı kupasında gelecek sezonki final karşılaşmasının, 7 Haziran 2023'te Prag'daki Eden Arena'da oynanacağı kaydedildi.