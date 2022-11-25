  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji 2022'de Google’da en çok bu arandı! Ayda tam 5,6 milyon defa aratıldı
Teknoloji

2022'de Google’da en çok bu arandı! Ayda tam 5,6 milyon defa aratıldı

2022 yılında Google'da en çok aranan isim belli oldu. CelebTattler'ın hazırladığı verilere göre 36 yaşındaki Amber Heard, Google'da bu yıl ayda ortalama 5,6 milyon defa aratıldı. Sıralama öne çıkan 150 isim arasında yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 16:31:00 -
2022'de Google’da en çok bu arandı! Ayda tam 5,6 milyon defa aratıldı

2022 yılında Google'da en çok aranan isim belli oldu. CelebTattler'ın hazırladığı verilere göre 36 yaşındaki Amber Heard, Google'da bu yıl ayda ortalama 5,6 milyon defa aratıldı. Sıralama öne çıkan 150 isim arasında yapıldı. 

 

Sosyal medyanın gündemine oturan Johnny Depp'le ile çekişmeli iftira davasının yarattığı etkiyle Heard, bu yılın en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Deep ve Heard ikilisi peş peşe

Heard'ü takip ederek ayda ortalama 5,5 milyon aramayla listenin ikinci ise Johnny Depp yer aldı.150 isimin arasında Kim Kardashian, Elon Musk, Tom Brady, Pete Davidson ve Kraliçe II. Elizabeth' de yer aldı.

Son dönemde Twitter’ı satın almasıyla gündemden düşmeyen Elon Musk da bu süreç ve devamında sosyal medya platformunda yapmaya karar verdiği radikal değişikliklerle uzun süre gündemde kaldı.Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de vefat etmişti. Kraliçe ise , Google'da ayda ortalama 4,3 milyon defa aratıldı.

Independent Türkçe'ye göre Tom Brady bu sene hem yıl hem Amerikan Ulusal Futbol Ligi'yle (NFL) çalkantılı süreci hem de dünyaca ünlü model eşi Gisele Bündchen'den boşanmasıyla adından sık sık bahsettirmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23