2022 YKS geç başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM YKS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) geç başvuru tarihi açıklandı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere 3 oturum halinde düzenlenecek. YKS başvurularını zamanında yapamayan adaylar bu kez YKS geç başvurusunda bulanacak.

YKS geç başvuru tarihi ne zaman?

YKS başvuruları 2022 yılında 11 Şubat ve 7 Mart tarihleri aralığında alındı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan sınavın geç başvuruları ise 16 Mart ve 17 Mart tarihlerinde yapılacak.

YKS 2022 geç başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlenmişi. 2022 YKS geç başvuru ücreti ise yüzde 50 artırımla oturum başına 172,5 TL olacak.

YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.