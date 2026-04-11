2022 yılından beri esir tutulmuşlardı! 350 asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı münasebetiyle gerçekleştirilen büyük esir takasında toplam üç yüz elli asker karşılıklı olarak serbest bırakıldı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuğuyla hayata geçirilen operasyonda, her iki taraftan yüz yetmiş beşer asker vatanına dönerken, Kursk bölgesinden yedi Rus vatandaşı ve yedi Ukraynalı sivil de değişim kapsamında evlerine kavuştu. İki bin yirmi ikiden bu yana alıkonulan askerlerin serbest kalması, cephe hattında bayram havası estirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından serbest bırakılan yüz yetmiş beş Rus askerinin şu an Belarus topraklarında olduğunu ve gerekli tıbbi müdahalelerin ardından rehabilitasyon sürecine alınacaklarını duyurdu. Bakanlık, özellikle Kursk bölgesinde yasa dışı olarak alıkonulan yedi Rus vatandaşının da geri getirilmesini stratejik bir başarı olarak nitelendirdi. Moskova, esir değişiminin insani bir koridor üzerinden, BAE’nin yapıcı desteğiyle tamamlandığını vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle karşılıklı 175 esir askerin takas edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan 175 Rus askerinin geri getirildiği belirtildi. Buna karşılık Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu 175 esir askerin Kiev’e teslim edildiği aktarılan açıklamada, "Kiev rejimi tarafından yasa dışı olarak alıkonulan ve Kursk bölgesinde ikamet eden 7 Rus vatandaş da geri gönderildi. Bu vatandaşlar evlerine dönecekler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, esir değişiminin Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğu ile gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Halihazırda Rus askerlerinin Belarus topraklarında bulunduğu kaydedilen açıklamada, gerekli tıbbi ve psikolojik destek verildikten sonra askerlerin rehabilitasyon ve tedavi için askeri hastanelere sevk edileceği ifade edildi.

ZELENSKİ: ÇOĞU 2022’DEN BERİ ESARET ALTINDAYDI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya ile yapılan esir takası sonucu 175 Ukraynalı askeri personelin ülkeye geri getirildiğini bildirdi.

Zelenski, serbest bırakılan askerler arasında yaralıların da bulunduğunu kaydederek, "Çoğu 2022'den beri esaret altındaydı." ifadesini kullandı.

Esir takası sonucu ayrıca 7 Ukraynalı sivilin de serbest bırakıldığını aktaran Zelenski, "Rusya'daki esaretten herkesin geri dönmesi bizim için temel önemdedir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, esir takasının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

Rus yetkililer daha önce yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasında Paskalya Bayramı nedeniyle esir değişimi yapılacağını duyurmuştu.

