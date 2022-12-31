  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Heyecanlandıran açıklama: Birkaç güne kadar AKINCI TİHA'ya teslim edilecek!

Sinan Ateş son yolculuğuna uğurlandı! Binlerce insan akın etti

Trump'tan şok çıkış! 'ABD’nin bölünmesi şimdi daha da...'

30 Aralık 2015: Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya'nın vefatı

Dolar, euro, altın, gümüş derken Ramazan Kurtoğlu onu ilk kez söyledi! 2023'te bunu alın

Türkiye’nin doğal gaz hamlesine karşı çıkanlara kapak olsun! Alman Başbakan çağrısını tekrarladı

Independent yine saçmaladı! Türkiye ve İran "Arap ülkesi" olarak gösterildi

“Ben bile ‘Bu abartı' demiştim!” Çilingiroğlu’ndan bomba Erdoğan itirafları

Bakan Akar, 'Bayraktar Kızılelma'yı inceledi

Son seçim anketi sonuçları yayımlandı! Erdoğan fark attı... İşte oy oranları
Sağlık 2022 yılında 465 milyon kişi muayene oldu!
Sağlık

2022 yılında 465 milyon kişi muayene oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılı hasta muayene rakamlarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 18:40:00 -
2022 yılında 465 milyon kişi muayene oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılında hastanelerdeki toplam muayene sayısının 465 milyon 444 bin 49 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Son 15 gün hariç, 2022’de Sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde yapılan muayene sağılarını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında, “Son 15 gün hariç, 2022’de bakanlığımıza bağlı hastanelerde yapılan toplam muayene sayısı tam 465 Milyon 444 Bin 49. Muayenelerin 335 Milyon 200 Bin 693’ü polikliniklerde, 130 Milyon 243 Bin 356’sı ise acillerde yapıldı. Bu tablo birçok açıdan düşündürücü. Sağlıklı bir yıl dileriz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23