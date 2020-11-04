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Spor 2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak
Spor

2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:44:37 -
2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum'da yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Yelken Federasyonu, 2022 yılına ertelenenen Optimist Dünya Şampiyonası'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ''İtalya'da düzenlenmesi planlanan 2020 Optimist Dünya Şampiyonası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi ve 2021 yılında ise salgın durumunun öngörülememesi dolayısıyla şampiyonanın 2022 yılında, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.

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