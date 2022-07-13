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Yaşam 2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi:
Yaşam

2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi:

Kurban bayramının ardından gözler 2022 yılında kalan resmi tatillere çevrildi. Peki, kaç resmi tatil kaldı? Bu sene kaç resmi tatil var 2022?

Yeniakit Publisher
2022-07-13 21:11:00 -
2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi:

2022 yılının ilk yedi ayı geride kalırken 9-12 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edildi. Kurban bayramının ardından ise gözler bu yıl kalan resmi tatillere çevrildi. Peki, 2022 yılından kaç resmi tatil kaldı?

2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi

Son olarak kurban bayramı sebebiyle 4,5 gün resmi tatil yapıldı. Bayram tatili 9 gün ilan edildi. 15 Temmuz sebebiyle 9 günlük tatilin 5,5 günü resmi tatil, 2 günü idari izin ve 2 gün hafta sonu tatili olarak tamamlanacak. Tatilin ardında ise 2022 yılında kalan resmi tatiller merak ediliyor. İşte, 2022 yılı kalan resmi tatilleri;

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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