2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi:
Kurban bayramının ardından gözler 2022 yılında kalan resmi tatillere çevrildi. Peki, kaç resmi tatil kaldı? Bu sene kaç resmi tatil var 2022?
2022 yılının ilk yedi ayı geride kalırken 9-12 Temmuz tarihlerinde kurban bayramı idrak edildi. Kurban bayramının ardından ise gözler bu yıl kalan resmi tatillere çevrildi. Peki, 2022 yılından kaç resmi tatil kaldı?
2022 yılı kalan resmi tatiller hangileri? 2022 resmi tatiller listesi
Son olarak kurban bayramı sebebiyle 4,5 gün resmi tatil yapıldı. Bayram tatili 9 gün ilan edildi. 15 Temmuz sebebiyle 9 günlük tatilin 5,5 günü resmi tatil, 2 günü idari izin ve 2 gün hafta sonu tatili olarak tamamlanacak. Tatilin ardında ise 2022 yılında kalan resmi tatiller merak ediliyor. İşte, 2022 yılı kalan resmi tatilleri;
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı