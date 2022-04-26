2022 YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS sonuç sorgulama ekranı
10 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Konu hakkında ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, YDS sonuçları nasıl nereden öğrenilir?
2022 YDS/1 10 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Sınava giren adayların merakla beklediği sonuçlara ilişkin ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 2022 YDS/1 sonuçları nereden nasıl öğrenilir?
2022 YDS/1 sonuçları açıklandı mı? YDS sonuç sorgulama ekranı
YDS/1 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada, “10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir” denildi.
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