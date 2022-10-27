2022 ve 2023 okullar ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatil kaç gün olacak

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Öğrenciler, Kasım ayında yapılacak olan 1 haftalık ara tatilde hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacaklar. Peki MEB ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte akademik takvim

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim yılı ara tatil tarihlerini duyurdu. Eylül'ün 12'sinde ders zili çalmıştı. Kasım ayında yapılacak olan ara tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda 2 kez uygulanan ara tatil 1. Dönem ve 2. Dönem olarak ayrılıyor. Milyonlarca öğrenci, Kasım ara tatilinde 9 gün boyunca okula gitmeyecek.

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili Kasım'ın 14-18 tarihleri arasında olacak.

MEB ARA TATIL NE ZAMAN 2022?

MEB tarafından yayımlanan akademik takvime göre;

- Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,

- İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini Kasım'ın 14-18 tarihleri arasında yapacak.

Hafta sonuyla birlitke 11.11.2022 Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, 21.11.2022 Pazartesi günü okullarına dönecek.

Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

15 TATİL NE ZAMAN?

23.01.2023 - 03.11.2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Okullar, haziran ayının 16'sında kapanacak ve 2023 yaz tatili başlayacak.

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