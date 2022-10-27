2022 ve 2023 okullar ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB ara tatil ne zaman 2022? Kasım ara tatil kaç gün olacak
İlk ara tatil tarihi, Kasım ayına kısa bir zaman kala binlerce öğrenci tarafından sorgulanıyor. Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte okulların ne zaman tatil olacağına dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 iş takvimiyle birlikte, okullarda tatil tarihleri belli oldu. Peki, ara tatil ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? MEB ara tatil ne zaman 2022? İşte Kasım ayı ara tatil tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi belli oldu. Öğrenciler, Kasım ayında yapılacak olan 1 haftalık ara tatilde hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacaklar. Peki MEB ara tatil ne zaman 2022? Okullar ne zaman tatil olacak? İşte akademik takvim
Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 Eğitim yılı ara tatil tarihlerini duyurdu. Eylül'ün 12'sinde ders zili çalmıştı. Kasım ayında yapılacak olan ara tatil için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılda 2 kez uygulanan ara tatil 1. Dönem ve 2. Dönem olarak ayrılıyor. Milyonlarca öğrenci, Kasım ara tatilinde 9 gün boyunca okula gitmeyecek.
OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?
2022-2023 eğitim-öğretim yılı ilk ara tatili Kasım'ın 14-18 tarihleri arasında olacak.
MEB ARA TATIL NE ZAMAN 2022?
MEB tarafından yayımlanan akademik takvime göre;
- Birinci ara tatil 14-18 Kasım 2022'de,
- İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
KASIM ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini Kasım'ın 14-18 tarihleri arasında yapacak.
Hafta sonuyla birlitke 11.11.2022 Cuma günü tatile başlayan öğrenciler, 21.11.2022 Pazartesi günü okullarına dönecek.
Ara tatil hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.
15 TATİL NE ZAMAN?
23.01.2023 - 03.11.2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Okullar, haziran ayının 16'sında kapanacak ve 2023 yaz tatili başlayacak.
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