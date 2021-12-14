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İSLAM 2022 üç aylar ne zaman başlayacak? 2022'de üç aylar ne zaman girecek?
İSLAM

2022 üç aylar ne zaman başlayacak? 2022'de üç aylar ne zaman girecek?

Üç aylar ne zaman? 2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Milyonlar bu sebeple üç ayların ne zaman başlayacağını, ilk orucun ne zaman tutulacağını araştırıyor. Peki, ramazan ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zamana denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-12-14 17:40:00 -
2022 üç aylar ne zaman başlayacak? 2022'de üç aylar ne zaman girecek?

Üç ayların başlayacağı tarih merak konusu oldu. Milyonlar mübarek üç ayların ne zaman başlayacağını, ramazan ayıyla birlikte ilk orucun hangi güne denk geleceğini araştırıyor. Peki, ramazana ne kadar kaldı? Üç aylar hangi gün başlıyor?

2022 üç aylar ne zaman başlayacak? 2022'de üç aylar ne zaman girecek?

Milyonlarca kişi üç aylara ne kadarlık bir zaman kaldığını araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 3 ayların hemen ardından gelen ilk kandil olan Regaib Kandili ise 3 Şubat 2022'de idrak edilecek.

Üç aylar nedir?

Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

2022 yılı dini günler

Üç ayların başlangıcı       2 Şubat 2022

Regaib kandili                    3 Şubat 2022

Miraç kandili                      27 Şubat 2022

Berat kandili                      17 Mart 2022

Ramazan başlangıcı         2 Nisan 2022

Kadir Gecesi                      27 Nisan 2022

Ramazan bayramı arifesi              1 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 1.gün               2 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 2.gün               3 Mayıs 2022

Ramazan bayramı 3.gün               4 Mayıs 2022

Kurban bayramı arifesi  8 Temmuz 2022

Kurban bayramı 1.gün   9 Temmuz 2022

Kurban bayramı 2.gün   10 Temmuz 2022

Kurban bayramı 3.gün   11 Temmuz 2022

Kurban bayramı 4.gün   12 Temmuz 2022

Hicri yılbaşı                         30 Temmuz 2022

Aşure günü                        8 Ağustos 2022

Mevlid kandili                    7 Ekim 2022

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