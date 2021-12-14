2022 üç aylar ne zaman başlayacak? 2022'de üç aylar ne zaman girecek?
Üç aylar ne zaman? 2022 yılına kısa bir zaman kaldı. Milyonlar bu sebeple üç ayların ne zaman başlayacağını, ilk orucun ne zaman tutulacağını araştırıyor. Peki, ramazan ayı ne zaman başlayacak? Üç aylar ne zamana denk geliyor?
Üç ayların başlayacağı tarih merak konusu oldu. Milyonlar mübarek üç ayların ne zaman başlayacağını, ramazan ayıyla birlikte ilk orucun hangi güne denk geleceğini araştırıyor. Peki, ramazana ne kadar kaldı? Üç aylar hangi gün başlıyor?
2022 üç aylar ne zaman başlayacak? 2022'de üç aylar ne zaman girecek?
Milyonlarca kişi üç aylara ne kadarlık bir zaman kaldığını araştırmaya başladı. 2022 yılında üç aylar 2 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 3 ayların hemen ardından gelen ilk kandil olan Regaib Kandili ise 3 Şubat 2022'de idrak edilecek.
Üç aylar nedir?
Üç aylar veya Mübarek üç aylar, Hicri takvimde mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
2022 yılı dini günler
Üç ayların başlangıcı 2 Şubat 2022
Regaib kandili 3 Şubat 2022
Miraç kandili 27 Şubat 2022
Berat kandili 17 Mart 2022
Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022
Kadir Gecesi 27 Nisan 2022
Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 1.gün 2 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 2.gün 3 Mayıs 2022
Ramazan bayramı 3.gün 4 Mayıs 2022
Kurban bayramı arifesi 8 Temmuz 2022
Kurban bayramı 1.gün 9 Temmuz 2022
Kurban bayramı 2.gün 10 Temmuz 2022
Kurban bayramı 3.gün 11 Temmuz 2022
Kurban bayramı 4.gün 12 Temmuz 2022
Hicri yılbaşı 30 Temmuz 2022
Aşure günü 8 Ağustos 2022
Mevlid kandili 7 Ekim 2022