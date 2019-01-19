2022 müjdesi

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile katıldığı 1915 Çanakkale Köprüsü Kule Keson Temellerinin Yüzdürülmesi Töreni’ne katıldı. Yıldırım, bakanlık yaptığı dönemde Çanakkale’ye geldiğini ve burada “Çanakkale geçilmez” yazısını gördüğünde aklından bazı şeylerin geçtiğini söyledi. Yıldırım, şöyle konuştu:

“Ecdat, dedelerimiz ‘Çanakkale geçilmez’ dediler ama düşmana geçilmez dediler. Yoksa ‘Çanakkale karadan da denizden de havadan da gelinen, geçilen bir yer olacak’ dedik, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışmalara başladık. GESTAŞ’ı devreye soktuk. Yolları yaptık, havaalanını açtık bir tek denizin üzerinden, karadan geçme kalmıştı. İşte onu da başlattık.”

“O radyo anonsları birer nostalji olacak”

Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 18 Mart 2017’de Lapseki’de temelini attıklarını anımsatarak “2023, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına planlanmıştı. Az önce bakanımız 2022’de 18 Mart’ta projenin tamamlanacağını söyledi. Bu büyük bir müjde, büyük bir haber. Çanakkalemiz için, ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“3 yıl sonra inşallah 2022’de ‘deniz var, fırtına var, Çanakkale Boğazı’nda arabalı vapur seferleri yapılamıyor’ radyo anonslarını işitmeyeceğiz. Onlar birer nostalji olacak” diyen Yıldırım, çünkü Çanakkale Boğazı’nın köprüyle, 4 dakikada geçileceğini söyledi.

“Dur kalk”larla bir saati bulan geçişin daha kısa sürede gerçekleşeceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Çanakkale Savaşı’nda düşmana boğazı dar eden, ‘Çanakkale geçilmez’ diyen ecdat bugün bu düzenlenen töreni görseydi, evlatlarıyla gurur duyardı. Onlar da bizden Fatih’in, Kanuni’nin, Yavuzların yaptığı gibi milletimizin göğsünü kabartacak, medeniyetimizi güçlendirecek eserler beklediler. Biz onların ruhunu muazzez ettik ve bu eserleri yaptık. 18 Mart 2022 tarihinde açılışı da hep beraber inşallah büyük bir gururla, büyük bir sevinçle, heyecanla Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle yapacağız. Bu günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada yapılan sadece bir köprü değil, teknoloji harikası dev bir eser.”

Uzaklar yakın olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, İstanbul Boğazı’nın iki katı uzunluğundaki Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını birleştireceğini belirterek, “Köprü tamamlandığında ülkemizin en önemli hizmet, sanayi ve turizm merkezi Trakya ile göz bebeğimiz Batı Anadolu Bölgesi’ndeki ekonomik ve sosyal yaşam çok daha cazip hale gelecektir” dedi.

Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ülke ekonomisinin can damarı ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı Marmara ve Ege bölgesinde, liman, demir yolu, hava ulaşım sistemleri ve kara yolu ulaşım ağının bütünleşeceğini söyledi.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete girmesiyle taşıt işletme maliyetleri ve yolculuk sürelerinde bambaşka bir evreye geçilmiş olacağını belirten Turhan, şunları kaydetti: “Malumunuz köprünün bitiş tarihi olarak 2023 planlanmıştı, çalışmalarımız çok hızlı ilerliyor. İnanıyorum ki Çanakkale Köprüsü’nü milletimiz açısından çok büyük anlam ifade eden 2022 yılının 18 Mart’ında inşallah hizmete açacağız. Elbette Çanakkale Köprüsü’nün teknolojik önemi zamanla daha iyi anlaşılacaktır.”