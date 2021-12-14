MSÜ sınavına hazırlananlar 2022 yılında sınavın ne zaman hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav tarihi açıklandı mı?

2022 MSÜ sınavı başvuru tarihi! MSÜ 2022 başvuruları ne zaman başlayacak?

ÖSYM merakla beklenen 2022 yılı sınav takvimini açıklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın tarihi de belli oldu. 27 Mart 2022’dge gerçekleşecek olan MSÜ’nün başvuruları 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak. MSÜ geç başvuru tarihi 22 Şubat 2022 olarak belirtildi. MSÜ sonuçları ise 14 Nisan 2022'de açıklanacak.

MSÜ sınavı nedir?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, ÖSYM tarafından uygulanan ortaöğretimden Askeri Okullara geçiş sınav sistemidir.

120 soru sorulan adaylar, puanlarına göre tercih yapıp adaylığa başvurabiliyorlar. Sınav YKS'deki TYT sınavı ile benzerdir. MSÜ'ye giren adayların puanları kullanabilmesi için TYT sınavına da girmeleri gerekmektedir.