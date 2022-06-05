2022 LGS soru ve cevap anahtarı
5 Haziran Pazar günü gerçekleşen LGS, 12.50'de sona erdi. Sınavın ardından ise merakla beklenen LGS soru ve cevap anahtarları açıklandı. Peki, LGS sorularına nereden nasıl ulaşılır?
LGS 2022 5 Haziran Pazar günü iki oturum şeklinde gerçekleşti. Sınav 12.50'de sona erdi. Öğrenciler sınavın ardından soru ve cevap anahtarına nereden nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, LGS soru ve cevap anahtarına nereden ulaşılır?
2022 LGS soru ve cevap anahtarı
Sınava giren 8. sınıf öğrencileri, sorulara ve cevap anahtarlarına "meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Yoğunluk sebebiyle soru ve cevap anahtarlarına ulaşma konusunda zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Bu sebeple MEB web sitesini zaman zaman güncellemeniz iyi olacaktır.