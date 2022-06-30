LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih işlemlerine çevrildi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak?

2022 LGS lise tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

2022 LGS sonuçları yayımlandı. Sonuçların ardından tercih yapmak isteyenler ‘Tercihler ne zaman başlayacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor. LGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzunun birkaç gün içerisinde yayımlanması ardından da işlemlerin başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri e-Okul üzerinden yapılacak.

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.