2022 Kuyumculuk Altın Fuarı: İstanbul mücevher fuarında fiyatları duyan şaşırdı! 950 bin liraya pırlanta yüzük...

Altın Fuarı Istanbul 2022

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarı arasında yer alan, Türkiye'nin uluslararası mücevher ihtisas fuarı Istanbul Jewelry Show, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İstanbul’da bugün kapılarını açan mücevher fuarında katılımcılar tarafından 8 gram altından yapılmış ve ağırlığı 300 gram olan büstiyer ile fiyatı tam 50 bin dolar olan özel taşlardan üretilmiş yerli üretim pırlanta yüzük misafirlerin ilgi odağı oldu.

Yüzüğün tamamen yerli üretim olduğuna ve 50 bin dolar değer biçtiğini belirten Pırlantacı Ramazan Dede, “Yüzüğümüz özel yapım bir yüzüktür. Tamamıyla markis taşlardan oluşturulmuştur. Üzerinde de 8,5 karat bir pırlanta mevcut. Değeri 50 bin dolar yani 950 bin Türk Lirasına denk geliyor. Fuarda gören vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Normalde sadece 1 tane ürettim fakat şuan 5 tane daha sipariş aldım. Bu yüzüğü görmek için Dubai ve Rusya gibi ülkelerden gelenler oldu. Yüzük tamamen Türkiye’de üretildi. Fuarda yüzüğü görüp satın almak isteyen çok oldu fakat tek üretim olduğu için bugün satışını düşünmüyoruz. Fiyatı duyup şaşıranlar oldu” şeklinde konuştu.

150 BİN LİRALIK ALTIN BÜSTİYER

Altın büstiyeri almak için çok fazla talep olduğunu belirten Mehmet taş ise, “Gördüğünüz büstiyer 8 ayar altından yapıldı yaklaşık 250 - 300 gram ağırlığında. Ortalama fiyatı 125 ile 150 bin TL arasında. Genelde doğu bölgelerimizden daha çok istek var bu ürüne. Oralarda düğünlerde bu tür hediyeleri çok götürüyorlar. Fuarında en çok rağbet gören ürünü diyebilirim. Çok fazla insan gelip sordu sipariş veren oldu. Yurt dışından da çok fazla talep var. Özellikle orta doğu ülkelerinden istekler siparişler alıyoruz” dedi.

İstanbul Mücevher fuarı 2022 nerede?

Dünyanın en büyük beş mücevher fuarından biri olan ve Türkiye'nin ilk ve tek ihtisas uluslararası mücevher fuarı olan Istanbul Jewelry Show, 06 - 09 Ekim 2022 tarihlerinde 52. kez İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Türk mücevher sektörü, Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) öncülüğünde aynı anda hem Asya hem de ABD'nin en önemli fuarlarında yer alıyor.

MİB'ten yapılan açıklamaya göre, Türk mücevher sektörü, 27-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşen ve dünyanın üç büyük mücevher fuarından biri olan Jewellery & Gem WORLD Singapore (JGW Singapore) fuarında 64 firmanın katılımı ile 606 metrekare alana kurulan pavilyon ile yer alıyor.

Dünyanın 30'u aşkın ülkesinden mücevher üreticilerini ve sektör paydaşlarını Uzak Asya'da buluşturan JGW Singapore, salgın nedeniyle 2019'dan bu yana ilk kez düzenleniyor.

Türkiye ayrıca 30 Eylül-3 Ekim tarihlerinde düzenlenen ABD'nin en büyük ikinci fuarı Jewelers International Showcase Fall-Miami (JIS FALL-MIAMI) fuarına da ilk kez milli katılım gerçekleştirecek.

Öte yandan MİB, 6-9 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek İstanbul Jewelry Show için de hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar Merkezi'nde organize edilecek.

Bölgenin en çok tercih edilen uluslararası mücevher fuarı olarak Doğu Avrupa'dan Yakın Doğu'ya, Rusya'dan Kuzey Afrika'ya, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden Orta Doğu'ya sektörün önemli firma ve markalarını alıcılar ile buluşturan fuar, Türk mücevher sektörünün gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacak.

Türk mücevheri Miami'deki fuarda ilk kez sergilenecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen MİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, Uzak Asya'nın Türkiye için önemli bir pazar olduğuna dikkati çekerek, JGW Singapore'un Türk mücevherinin tanıtımı için önemli bir etkinlik olduğunu belirtti.

Yakın, "Başta Hong Kong olmak üzere Asya ülkelerine ihracatta önemli artışlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2022'de Hong Kong, en çok ihracat yaptığımız üçüncü ülke konumunda. Aynı zamanda Asya pazarını domine etmek üzere yarış halinde olduğumuz Hindistan, İtalya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'nın önüne geçmek üzere girişimlerimize hız verdik." ifadelerini kullandı.

Türk mücevher sektörünün 2022'de en çok ihracat yaptığı üçüncü ülkenin ABD olduğunu aktaran Yakın, Türkiye'nin ülkedeki en büyük ikinci mücevher fuarı olan JIS FALL-MIAMI'ye ilk kez katılım göstermesinin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sektörümüz, Türkiye'nin ABD'ye ihracatında 3'üncü sırada yer alıyor. Bu da bize önemli bir sorumluluk yüklüyor. Miami, mücevher ticaretinde Güney Amerika ve Karayipler'e açılan kapı konumunda. Dolayısıyla Türk mücevherinin değerini ve kalitesini, Miami'ye gelen 600'den fazla yerli ve uluslararası katılımcının arasında tanıtmak ve alıcılarla buluşturmak bizim için çok önemli. Buradaki pazar payımızı artırmamıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz."

İstanbul Jewelry Show için 90 ülkeden alıcılar davet edildi

MİB Başkanı Yakın, İstanbul Jewelry Show için de yeni alıcılara ve pazarlara ulaşmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Fuar kapsamında dünyanın dört bir yanından davet ettiğimiz alıcıların Türk firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirmelerini sağlayacağız. 90 ülkeden alıcıları davet ettik, 1000'in üzerinde alıcının katılmasını öngörüyoruz. Özellikle Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşme sürecine girmesiyle birlikte ticaretin canlanması için aksiyon alan ilk birliklerden biri olarak, Al Romaizan, L'azurde, Al Haddad, Al Sharaby başta olmak üzere önde gelen mücevher firmalarını davet ettik. Tüm katılımcıları ünlü Türk misafirperverliğiyle en iyi şekilde ağırlayarak, fuarımıza her geçen yıl artan ilginin en üst seviyeye çıkması için elimizden geleni en iyi şekilde yapacağız."

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