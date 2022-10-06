TMO buğday alım, satış fiyatları 2022: Bakan Nebati'den son dakika açıklaması! TMO uygun fiyatlı satışını tekrar başlatacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısı hakkında bilgi verdi.

TMO UYGUN FİYATLI ARPA VE MISIR SATIŞINI TEKRAR BAŞLATACAK

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir." dedi

ÜRETİCİ, HAL VE PERAKENDE FİYATLARI ARASINDAKİ FARK MERCEK ALTINDA

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Komitenin aldığı geçmiş kararlardaki gelinen aşama değerlendirildi ve yapılan çalışmalar hakkında üyeler bilgilendirildi.

Ayrıca, çiğ süt ve kırmızı et başta olmak üzere, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler analiz edildi.

Üretici, hal ve perakende fiyatları arasındaki farkın nedenlerini araştırmak için daha önce kurulan alt komitenin çalışma kapsamı genişletildi.

Buna göre, gıda ve tarımsal ürünlerin arz ve talep durumu, fire oranı, lojistik süreci ve fiyat gelişmeleri dikkate alınarak tarladan sofraya kadar tüm aşamaları analiz edilecek ve gerekli çalışmalar ivedilikle hayata geçirilecek. Kent tarımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

TMO buğday alım fiyatları 2022

“TMO'nun arpa alım fiyatı ton başına 5 bin 500 lira alım ve 500 lira prim bedeli olmak üzere toplamda 6000 lira olarak belirlenmiştir.”

“TMO, sert ekmeklik buğdaya bu yıl ton başına 6 bin 50 lira alım ve 1000 lira prim bedeli olmak üzere toplam 7 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.”

2022 Yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Arpa, Buğday Alım Primi Desteği Müracaatları Devam Ediyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi Arpa, Buğday Alım Prim Desteklemesi hakkında Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Üreticilerimizin dikkatine; "20.07.2022 tarihli ve 5802 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan “ Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteklemesine İlişkin Karar” kapsamında 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olarak arpa, buğday üretimi yapan, ürettikleri ürünlerini TMO’ ya satan ve bu satışlarını alım satım belgesi ile belgelendiren çiftçilere yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin başvurular devam etmektedir. Desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçilerimizin 06.06.2022 ile 01.09.2022 tarihleri arasında TMO ya ürün satışlarını gösteren alım satım belgeleri ile 16.09.2022 tarihi mesai bitimine kadar ÇKS de kayıtlı oldukları İl/ İlçe Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir..."