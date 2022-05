2022 KPSS ücreti ne kadar? KPSS lisans sınavı ne zaman? 2022 KPSS başvuru kılavuzu...

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2022-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları başladı. 2022 KPSS lisans başvurusunda bulunacaklar 2022 KPSS başvuruları ne zaman? KPSS 2022 başvuruları ne zamana kadar yapılacak, KPSS lisans başvurularını zaman sona erecek?

KPSS 2022 sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 31 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 6-7 Ağustos'ta, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 14 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi, 27 Kasım'da yapılacak.

KPSS lisans 2022 başvurusu ne zaman?

Adayların tümünün, 31 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. 2022-KPSS Lisans genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları, 24 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde alınacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 7-17 Ekim tarihlerinde olacak.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

KPSS 2022 lisans başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personeli Seçme Sınavı Lisans başvuru ücreti ÖSYM tarafından başvuruların başlatılmasının ardından ortaya çıktı. Adaylar ödemelerini ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ve kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapabilecekler.

KPSS Lisans başvuru ücreti her bir oturum için 115 TL, ÖABT her bir oturum için 115 TL ve Alan Bilgisi her bir oturum için 80 TL olacak şekilde belirlendi.

2022 KPSS önlisans başvuruları ne zaman?

Sınav takviminde yer alan bilgilere göre ön lisans başvuruları ise 3 Ağustos 2022 ile 15 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. KPSS 2022 başvuru kılavuzu için tıklayın

2022 KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman?

Ortaöğretim mezunlarının da katılabildiği KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül 2022 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.