2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sonuçları kaç yıl geçerli?

2022 KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Sınava girecek olan adaylar sonuçların ilan edileceği tarihi araştırmaya başladı.

2022 KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan sınavda 120 soru sorulacak. Sonuçlar 1 Aralık 2022’de açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç sayfasından öğrenebilecekler.

KPSS ortaöğretim sonuçları kaç yıl geçerli?

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2022-KPSS’ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ortaöğretim” sınav sonuçlarını etkilemez.