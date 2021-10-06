2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS 2022 ortaöğretim sınav başvuru tarihi

2022 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim 2021 sınav tarihi… Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim başvuruları sona erdi. KPSS Ortaöğretim ne zaman yapılacak? ÖSYM'nin 2021 sınav takvimi belli oldu mu? Ayrıntılar haberimizde…

2022 KPSS orta öğretim başvurusu ne zaman?

ÖSYM 2022 sınav takviminin henüz yayınlanmaması nedeniyle KPSS’nin 2022 yılında ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2022 yılına ait sınav takvimini yayınlamasıyla birlikte hem sınavların tarihleri hem de başvuruların tarihleri netlik kazanacak. Bu nedenle kurumdan gelecek 2022 sınav takvimi açıklamasının beklenmesi gerekiyor. Takvim 2021 yılında Ocak ayında yayınlanmıştı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi yeniden güncellenmişti. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020’de yapılmıştı. KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı.