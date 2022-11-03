2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM 09 Ekim’de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.