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Gündem 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları açıklandı
Gündem

2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 10:39:00 -
2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçları açıklandı

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2022 KPSS Ön Lisans Sınavı'nın sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM 09 Ekim’de uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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