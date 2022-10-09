2022-KPSS DHBT ne zaman ayın kaçında?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavına hazırlanan 'Sınav ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, KPSS DHBT başvuruları ne zaman nereden alınacak? DHBT başvuru tarihi:
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları alınmaya başladı. Başvuru işleminin ne zaman sona ereceği, sınavın ne zaman ayın kaçında gerçekleşeceği merak ediliyor.
2022-KPSS DHBT ne zaman ayın kaçında?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruların 7 Ekim'de başladı. Sınav başvuruları 17 Ekim saat 23.59'da sona erecek.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılma zorunluluğunun olduğu duyuruldu.
Adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekleri ifade edildi.
2022-KPSS DHBT sınavının 27 Kasım'da yapılacağı kaydedildi.