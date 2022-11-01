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Eğitim 2022 KPSS branş sıralaması | ÖSYM AİS KPSS branş sıralaması öğren
Eğitim

2022 KPSS branş sıralaması | ÖSYM AİS KPSS branş sıralaması öğren

KPSS 2022 branş sıralaması öğren | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi merakla beklenen başarı sıralamasını erişeme açtı. Peki, KPSS başarı sıralaması nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2022-11-01 21:02:00 -
2022 KPSS branş sıralaması | ÖSYM AİS KPSS branş sıralaması öğren

KPSS lisans başarı sıralaması ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, başarı sıralaması nereden nasıl öğrenilir?

2022 KPSS branş sıralaması | ÖSYM AİS KPSS branş sıralaması öğren

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılan branş bazındaki sıralamalarını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “2022 Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

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