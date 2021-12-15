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Eğitim 2022 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
Eğitim

2022 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS 2022 başvuruları ne zaman? Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlananlar 2022 yılı sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, 2022 KPSS başvuruları ne zaman alınacak? KPSS lisans başvuruları ne zaman 2022 | KPSS önlisans başvuru tarihi ne zaman 2022?

Yeniakit Publisher
2021-12-15 13:48:00 -
2022 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamuda çalışmak isteyenlerin KPSS’ye girmeleri gerekiyor. KPSS başvurularının 2022 yılında ne zaman alınacağı ise merak konusu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman belli oldu mu?

2022 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonların merakla beklediği ÖSYM 2022 sınav takvimi geçtiğimiz günlerde açıklandı. KPSS’ye hazırlananlar ise sınav tarihleri ve başvuruların ne zaman alınacağına ilişkin araştırma yapmaya başladı.

KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihinde yapılacak.

31 Temmuz’da yapılacak olan KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLER), KPSS Lisans (Alan Bilgisi), KPSS ÖABT sınavlarının başvuruları 24 Mayıs-6 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 15-16 Haziran 2022... KPSS Lisans sonuçları ise 2 Eylül 2022'de ilan edilecek.

2022-KPSS ön lisans başvuruları 3-15 Ağustos 2022'de alınacak. 2 Ekim'de gerçekleştirilecek olan sınavın sonuçları ise 27 Ekim 2022'de açıklanacak.

2022-KPSS Ortaöğretim sınavı başvuruları 1-13 Eylül tarihlerinde alınacak. 6 Ekim'de yapılacak olan sınavın sonuçları 1 Aralık 2022'de açıklanacak.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı başvuruları 7-17 Ekim 2022'de alınacak. Geç başvuru tarihi olarak 25 Ekim 2022 açıklandı. 27 Kasım'da yapılacak olan sınavın sonuçları 16 Aralık 2022'de duyurulacak.

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