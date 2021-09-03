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Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde dördüncü hafta maçları tamamlandı
Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde dördüncü hafta maçları tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 08:45:00 -
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde dördüncü hafta maçları tamamlandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla sona erdi.

C Grubu'nda sahasında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan son Avrupa şampiyonu İtalya, 1993-1996 yıllarında Brezilya, 2007-2009 yıllarında da İspanya'nın yakaladığı 35 maçlık yenilmezlik rekorunu egale etti.

B Grubu'nda deplasmanda İsveç'e 2-1 yenilen İspanya, dünya kupası elemelerinde 1993 yılından bu yana ilk kez müsabaka kaybetti ve 66 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.

Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Gürcistan-Kosova: 0-1

İsveç-İspanya: 2-1

C Grubu

İtalya-Bulgaristan: 1-1

Litvanya-Kuzey İrlanda: 1-4

E Grubu

Çekya-Belarus: 1-0

Estonya-Belçika: 2-5

I Grubu

Andorra-San Marino: 2-0

Macaristan-İngiltere: 0-4

Polonya-Arnavutluk: 4-1

J Grubu

İzlanda-Romanya: 0-2

Lihtenştayn-Almanya: 0-2

Kuzey Makedonya-Ermenistan: 0-0

 

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