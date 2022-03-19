2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-of aday kadrosunda kimler var?
Portekiz-Türkiye maçı ne zaman? Türkiye’nin Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off müsabakasının aday kadrosu belirlendi. Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-of aday kadrosu merak edilirken, A Milli Takımımız Portekiz’i yenemi durumunda İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinden biriyle Dünya Kupası için karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off karşılaşmaları aday kadrosu belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre son aday kadroya bulunmayan Serdar Aziz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik, Yusuf Yazıcı, Dorukhan Toköz, Umut Bozok ve Enes Ünal da listede yer aldı. Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ise ilk kez aday kadroya çağrıldı.
Ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen 27 kişilik kadroda şu futbolcular yer aldı:
Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü 22:45'te oynanacak. Ay-yıldızlılar bu turu geçmesi halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.