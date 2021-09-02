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Spor 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri beş grupta oynanan maçlarla başladı
Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri beş grupta oynanan maçlarla başladı

Türkiye, G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 08:35:00 -
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri beş grupta oynanan maçlarla başladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin dördüncü haftası, beş grupta oynanan maçlarla başladı.

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki dördüncü maçında Vodafone Park'ta Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Milli takımın gollerini 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı atarken, konuk takımın golleri 40. dakikada Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic'ten geldi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç ile Hollanda 1-1 berabere kaldı. Letonya ise sahasında Cebelitarık'ı 3-1 mağlup etti.

A Grubu'nda Portekiz, sahasında İrlanda'yı 2-1 yendi. Attığı iki golle ülkesine galibiyeti getiren ve milli takım kariyerinde 111 gole ulaşan Cristiano Ronaldo, İranlı eski futbolcu Ali Daei'yi geride bırakarak "milli formayla en çok gol atan oyuncu" rekorunu kırdı.

D Grubu'nda oynanan maçta son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, sahasında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldı.

Elemelerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Lüksemburg-Azerbaycan: 2-1

Portekiz-İrlanda: 2-1

D Grubu

Kazakistan-Ukrayna: 2-2

Fransa-Bosna Hersek: 1-1

F Grubu

Danimarka-İskoçya: 2-0

Faroe Adaları-İsrail: 0-4

G Grubu

Norveç-Hollanda: 1-1

Türkiye-Karadağ: 2-2

Letonya-Cebelitarık: 3-1

H Grubu

Slovenya-Slovakya: 1-1

Rusya-Hırvatistan: 0-0

Malta-Kıbrıs Rum Kesimi: 3-0

 

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