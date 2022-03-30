2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?
2022 Dünya Kupası’na katılacak olan takımlar merakla araştırılıyor. Peki, hangi ülkeler Dünya Kupası’na katılacak? 2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler?
FIFA 2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz’e kaybetti ve Katar’a gitme şansını yitirdi. Peki, hangi takımlar Dünya Kupası’na katılacak?
2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?
2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Dünya Kupası'na katılacak ülkeler şöyle:
Katar
İran
İngiltere
İspanya
Fransa
Sırbistan
Danimarka
Almanya
Uruguay
Kanada
Ekvador
Japonya
Suudi Arabistan
Güney Kore
Hırvatistan
İsviçre
Arjantin
Brezilya
Belçika
Hollanda
Gana
Senegal
Polonya
Portekiz
Fas
Tunus
Kamerun