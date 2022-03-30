  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor 2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?
Spor

2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?

2022 Dünya Kupası’na katılacak olan takımlar merakla araştırılıyor. Peki, hangi ülkeler Dünya Kupası’na katılacak? 2022 Dünya Kupası’na gidecek ülkeler?

Yeniakit Publisher
2022-03-30 14:30:00 -
2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?

FIFA 2022 Dünya Kupası, Katar’ın ev sahipliğinde 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak. Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz’e kaybetti ve Katar’a gitme şansını yitirdi. Peki, hangi takımlar Dünya Kupası’na katılacak?

2022 Dünya Kupası'na katılacak takımlar hangileri? Kimler 2022 Dünya Kupası'na katılacak?

2022 Dünya Kupası grup aşaması kura çekimi 1 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek. Dünya Kupası'na katılacak ülkeler şöyle:

Katar

İran

İngiltere

İspanya

Fransa

Sırbistan

Danimarka

Almanya

Uruguay

Kanada

Ekvador

Japonya

Suudi Arabistan

Güney Kore

Hırvatistan

İsviçre

Arjantin

Brezilya

Belçika

Hollanda

Gana

Senegal

Polonya

Portekiz

Fas

Tunus

Kamerun

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay