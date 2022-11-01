2022 Dünya Kupası'na adım adım... İlk kez kullanılacak!

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na teknoloji damga vuracak. Hakem kararlarını hızlandıracak yeni uygulamalar, oyun süresini epeyce artıracak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'na kısa bir süre kaldı. Futbolseverler artık dev turnuvaya odaklandı. Organizasyonda teknoloji futbol ilişkisi de farklı boyutlar kazanacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, hakem kararlarını hızlandıracak yeni uygulamalara devreye girecek. En dikkat çeken teknoloji ise yarı otomatik ofsayt uygulaması olacak.

Stadyumun etrafına yerleştirilecek kameralar ve maç topundaki çip sayesinde ofsayt kararlarında daha hızlı ve daha sağlıklı kararlar alınacak. Böylece topun oyunda kalma süresi daha da artacak.

Collina: "En iyi hakem bile hata yapabilir"

Dünya Kupası'ndaki teknoloji kullanımıyla ilgili bilgi veren FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, şunları söyledi:

"Amacımız, teknolojiyi kullanarak hakemi mümkün olan en iyi şekilde maça hazırlamak. Teknoloji hataları önlemek için oradadır. En iyi hakem bile hata yapabilir; o bir insan ve biz bunu biliyoruz. Bu nedenle, maçın sonucunu etkileyebilecek bir insan hatası olasılığını gerçekten azaltabilecek araçlar kullanarak bu sistemi uygulamaya koyduk."

TRT Spor'a göre Teknoloji Dünya Kupası'nda ilk kez maç yönetecek kadın hakemlere de destek olacak.

Bu hakemlerden Yoshimi Yamashita, "Anlık kararlar vereceğimin ve hızlı olmam gerektiğinin farkındayım. Turnuva öncesi hızımla ilgili çalışmalarım sürüyor. Bir kadın hakem olarak hata yapmadan herkesin güvenini kazanmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Stattaki taraftarlar için 3 boyutlu VAR animasyonu

Öte yandan seyirciler de sahaya daha çok dahil edilecek. Taraftarlar stadyuma kurulan dev ekranlarda VAR kararlarını 3 boyutlu animasyonlardan takip edebilecek.