2022 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2022 DGS sınav takvimi

Dikey Geçiş Sınavı için başvuru yapacak öğrenciler DGS başvuru tarihlerini merakla araştırıyor. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı ne zaman, sorusunun cevabı ÖSYM sınav takvimini yayınlamasıyla bilikte netlik kazandı. Meslek yüksek okulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin dört yıllık üniversite bölümlerine girmek için DGS sınavına katılmak durumunda. Peki ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman? DGS 2022 sınav başvurusu ne zaman, başladı mı?

2022 DGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 DGS başvuruları, 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapabilecekler.

2022 DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

DGS kılavuzu henüz yayınlanmadığı için sınav ücreti de henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru ücreti 150 TL olarak belirlenmişti.

DGS 2022 sınavı ne zaman?

ÖSYM 2022 DGS sınavı ne zaman yapılacak? DGS sınav tarihi 3 Temmuz 2022.

2022 DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

2022 DGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. DGS kılavuzunun bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.

2022-DGS hangi sınav merkezlerinde yapılacaktır?

2022-DGS, 81 il merkezinde yapılacaktır.

2022 DGS’ye kimler başvurmalıdır?

Yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler bu sınava başvurmalıdır.

DGS sınavına kimler başvurabilir?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet

şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir.

Açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekir mi?

Evet. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin bu sınava başvurmaları gerekmektedir.

DGS sınav süresi ne olacaktır?

DGS sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

2022 DGS Kılavuzuna nasıl ulaşabilirim?

Kılavuz, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde DUYURULAR başlığı altında yayımlanmıştır.

DGS sınava başvuru işlemi nereden yapılır?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır.

ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresini nerede bulabilirim?

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde “2022-DGS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri” içinde yer almaktadır.