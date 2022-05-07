2022 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç sorgulama ekranı!

1, 2 ve 3. Sınıf öğrenci ve velilerini ilgilendiren MEB BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyor. Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye 19 Şubat itibariyle alınmaya başlandı.

2022 BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak. BİLSEM değerlendirme sınav sonuçları 13 Mayıs'ta açıklanacak. Kayıt yapmaya hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos 2022'de duyurulacak. BİLSEM sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

BİLSEM sınav değerelendirmesi nasıl yapılır?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. Sınıf seviyelerinde aşağıdaki sıra izlenerek yapılacaktır:

a) Tablet bilgisayarla grup tarama uygulaması

b) Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması

Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler yetenek alanlarına göre (genel zihinsel, resim ve müzik yetenek) kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

1- Aşama: Aday Belirleme Öğretmen, öğrencinin yetenek alanına uygun gözlem formu doldurur.

2- Aşama: Bilsem Sınavı Grup Tarama Aday gösterilen öğrenciler grup tarama uygulamasına tabi tutulur.

3- Aşama: Bilsem Sınavı Bireysel Değerlendirme Grup tarama aşamasında başarılı olan öğrenciler bireysel değerlendirme aşamasına alınır.

Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ayrı ayrı yapılmaktadır. Bireysel değerlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine yerleşmeye hak kazanacaktır.

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçim süreci ile ilgili iş ve işlemler il tanılama sınav komisyonları tarafından yürütülecektir