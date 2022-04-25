2022 bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması:

Bayramda hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça merak edilen konulardan biri oldu. Bayram tatili için hazırlık yapanlar hava durumunu sorguluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayramda yurt genelinde havanın nasıl olacağına ilişkin tahminlerini paylaştı. Peki bayramda hava nasıl olacak, Ramazan Bayramında hava yağışlı mı, güneşli mi?

Bayramda havalar nasıl olacak?

Heen şunu söyleyelim bayramda hava güneşli olacak. 2022 Ramazan Bayramı hava durumu Türkiye genelinde havanın 20 derece ile 26 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Ülkenin Ege kesiminde hafif yağmur beklentisi bulunmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi kapsamında ise bayram boyunca yağmur beklentisi bulunmuyor.

Ramazan Bayramı boyunca Doğu Anadolu Bölgesi kapsamında mevcut sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması bekleniyor. Mayıs ayında yağış beklentisi bulunmuyor. Doğu Karadeniz bölgesinde ise mayıs ayı boyunca yağmur beklentileri mevsim normalleri ölçüsünde beklenmektedir.

Bayramın birinci günü hava durumu

2022 Ramazan Bayram 2 Mayıs itibari ile başlamaktadır. Mayıs ayının 2. Günü ile 4. Günü arasında süren Ramazan Bayramı boyunca havanın Türkiye genelinde güneşli olması tahmin ediliyor. Ramazan Bayramı boyunca Türkiye’de iller bazında hissedilecek hava durumu;

Bayramda hava sıcaklıkları kaç derece?

İstanbul; Güneşli, açık 22 derece.

Ankara; güneşli, açık 21 derece.

İzmir; güneşli, bulutlu 22 derece.

Bursa; güneşli, bulutlu 22 derece.

Edirne; güneşli, 23 derece.

Manisa; güneşli, 23 derece.

Antalya; güneşli, 24 derece.

Adana; güneşli, bulutlu 25 derece.

Eskişehir; güneşli, 21 derece.

Konya; güneşli, bulutlu 22 derece.