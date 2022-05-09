Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. ATA AÖF dönem sonu (final) sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde, bütünleme sınavı ise 02-03 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. ATA AÖF üç ders sınavları ise 07 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

2022 ATA AÖF dönem sonu (final) sınavı giriş yerleri açıklandı mı?

ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde yapılan vize sınavı giriş belgesi 31 Mart Perşembe günü yayımlanmıştı. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Ara (vize) sınav giriş belgesi aynı zamanda AtaMeta uygulaması “Sınav İşlemleri” katından da alınabilecek. ATA AÖF yarıyıl sonu dönem sınavları 28 Mayıs ve 29 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

ATA AÖF sınavları yüz yüze mi online mi yapılacak?

ATA AÖF sınavlarının nasıl yapılacağı ile ilgili henüz duyuru paylaşılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.