2022 ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav ve başvuru tarihleri 2022 ALES/1, 2, 3 sınav tarihi

2022 yılında ALES üç ayrı tarihlerde gerçekleşecek. İşte 3 oturumda gerçekleşecek ALES başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının duyurulma tarihleri.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen 2021 ALES/1 2 Mayıs'ta, ALES/2 19 Eylül'de, ALES/3 ise 21 Kasım'da tamamlandı. ALES 3 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından duyurulacak 2022 yılı ALES tarihleri merak ediliyor.

2022 ALES sınavları ne zaman?

2022 ALES/1 sınavı ne zaman? ALES 1 sınavı 17 Nisan,

2022 ALES/2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınavı 21 Ağustos,

2022 ALES/3 sınavı ne zaman? ALES 3 sınavı 20 Kasım 2022’de yapılacak.

ALES nedir?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı olarak adlandırılıyor.

Bu sınava katılan kişilerin amacı Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına atanmak oluyor. Üniversite veya yükseköğretim kurumlarında okutman, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, çevirici, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı gibi alanlarda görev yapmak isteyenler bu kadrolara yapılacak olan atamalar için ALES sınavına giriyor.

ALES sınavına kimler girer?

ALES sınavlarının açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavıdır. Ve yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman çevirisi ve eğitim öğretim planlamasını kadrolarında görev almak isteyen herkes için ALES sınavı zorunlu tutulmaktadır.

ALES sınavına girebilmek için:

4 yıllık üniversite son sınıf öğrencisi olmak

Bir lisan programından(4 yıllık üniversite) mezun olmak,

Yurt dışında lisans programını bitirenler ve denklik belgesi almış olanlar ales sınavına girebiliyor.

ALES puanı kaç?

Eğer başvurulan programlar lisansüstü programlarsa bu ALES puanının en az 55 olması gerekiyor. Her kurum kendi bünyesinde bir puan koşulu uyguluyor ancak en düşük puanlama her zaman önemli bir kriter olarak alınıyor. Yine lisans diploması ile doktora ya da sanatta yeterlilik programına başvuru yapmak isteyen adaylar için belirlenmiş olan en düşük ALES puanı 80 olarak belirleniyor.