2022 ALES geç başvuruları ne zaman yapılacak? ALES 1 geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES geç başvurusu nasıl yapılır? sorusu adaylar tarafından araştırılıyor. 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) başvuru kılavuzu detayları araştırılıyor. ÖSYM’nin belirlediği sınav takvimine göre, 2022-ALES/1 sınavı için başvurular 21 Şubat tarihinde alınmaya başlanacak ve 3 Mart tarihinde sona erdi.

ALES geç başvuru tarihi ne zaman?

Başvuruları daha önce 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında yapılan ALES/1 sınavı 17 Nisan’da gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için 15 Mart 23.59'a kadar geç başvurular alınacak. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ALES başvuru ücreti 2022!

Geçtiğimiz yıl 145 lira olan ALES başvuru ücreti bu yıl 185 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.

ALES sınav ücreti nasıl yatırılacak?

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

2022 ALES sınav takvimi!

ALES/1: 17 Nisan

ALES/2: 21 Ağustos

ALES/3: 20 Kasım

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) nedir?

Yüksek Öğretim kurumlarında yüksek lisans, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisans üstü eğitime girişte ve yurt dışında lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren sınavdır. Sınavda alınan puanlar istenildiğinde bu amaçlar için kurumlara gönderilecektir.

Ales Hangi Zamanlarda Uygulanmaktadır?

- Sınav yılda 2 kez İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde yapılır.

Ales’e Kimler Başvurabilir?

- Sınava bir lisans programından mezun olabilecek durumda olanlar, lisans programını bitirenler ve denklik belgesini almış olmak şartıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilir.

Ales’in Geçerlilik Süresi Nedir?

- Son yapılan değişiklerle birlikte ALES sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıldan 5 yıla geçerlilik süresi uzatılmıştır.

Ales’in Kapsamı Nedir?

- Sınavda sözel bölüm ve sayısal bölüm olmak üzere iki kısımdan oluşur ve uygulanır. Sınav 09.30' da başlar ve 150 dk (2,5 saat) sürer.

Ales’te Başarı Kriteri Nedir ve Nasıl Atanır?

- 70 puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı adaylar genel ve özel şartları taşımaları halinde atanabilirler.

- Bütün yüksek öğretim kurumları lisans üstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanacaklardır. Adayların, sınavdan başvurduğu lisans üstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlilik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Yüksek öğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50' den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyurucaktır. Yüksek öğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla ya da kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

Yurt Dışında Geçerliliği Nedir?

- Yüksek öğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimini görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkanlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Ales Hangi İllerde Yapılmaktadır?

- Sınav 81 il merkezi ile Lefkoşa (KKTC) ve Bişkek'te (Kırgızistan) yapılır.

Ales Burslarda Geçerli midir?

- Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu sınavın sonuçlarından yararlanmaktadır.

Ales’te Engelli Adaylar İçin Şartlar Nelerdir?

Özürlü adaylar bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporlarını, özürlerine ilişkim özgeçmişini anlatan bir dilekçe ile Aday Bilgi Formuna eklemelidirler. Başvuru işlemi bittikten sonra özürlü duruma gelen adayların raporlarını bir dilekçe ekinde ÖSYM' ye göndermeleri gerekir. Daha önceki yıllara özürlü olarak başvuran ve başvurusu kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa bile durumlarını belirten dilekçe ve eski raporlarını Aday Bilgi Formu' na ekleyerek ÖSYM' ye göndermeleri gerekir.

Ales’e Başvuru Nasıl Yapılır?

- Sınava girmek isteyen adaylar,başvuru zamanlarında Kılavuz ve Aday Bilgi Formuna ÖSYM' nin internet sitesinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmamaktadır.

- Son iki yıl içinde ÖSYM' nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmuş adaylar, ALES başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla ya da diledikleri başuru merkezinde yapabilirler.

- Son iki yıl içinde ÖSYM' nin yapmış olduğu herhangi bir sınava başvuru merkezi aracılığıyla başvurmamış adaylar, ALES başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.