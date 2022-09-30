2022 ALES 3 başvuruları ne zaman? ÖSYM duyurdu: 2022-ALES/3 başvuruları başladı! ALES 3 başvuru tarihi ve ücreti 2022

ÖSYM tarafından Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları 30 Eylül-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 20 Kasım 2022'de uygulanacak, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) başvuruları başladı.

AA'da yer alan habere göre, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 20 Kasım 2022'de uygulanacak sınava başvurular, 30 Eylül-10 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM merkezlerinin yanı sıra "https://ais.osym.gov.tr" adresi ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2022-ALES kılavuzunda yer aldığı belirtildi.

ALES 3 başvuru tarihi ve ücreti 2022

ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alınacak olan ALES başvuruları ile adaylar müracaatlarını tamamlayacaklar.

Takvime göre ALES başvuruları 10 Ekim 2022 tarihinde sona erecek, ücret ödeme için ise son gün 11 Ekim olacak.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklar.

Sınav ücreti ise 185,00 TL olarak belirlendi.

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