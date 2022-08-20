2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi: Okullar ne zaman açılacak 2022, yaz tatili ne zaman bitiyor?

Yeni eğitim ve öğretim yılına bir aydan az bir süre kala okulların açılacağı tarih merak konusu oldu.

Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu

Yaz tatili öğrencilerin en sevdiği anlardan birisidir...

Tüm sezon yorulan öğrenci, veli ve öğretmenler, yaz tatili ile soluklanmaya ve yeni sezona enerji toplamaya başlıyor. 2022-2023 sezonuna hazırlanan öğrenciler, bir yandan ise tatillerinin bitmemesini istiyor. Peki ilkokul, ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer’in açıklamalarına yer verildi. Okulların ne zaman açılacağına dair açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Buna göre : 2022-2023 eğitim öğretim tatil tarihleri hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından açıklama yapıldı. Buna göre Okullar yeni eğitim öğretim döneminde 12 Eylül'de açılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 1 Eylül’de başlayacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlanıyor.

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak.

İkinci ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirildi.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

KISACA: 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan’da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.”

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