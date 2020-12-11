2021’de Türkiye’nin yıldızı parlayacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla Çırağan Sarayı’nda düzenlenen 4. İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde, iş dünyasının temsilcileri 2020 yılını değerlendirirken, 2021 yılı beklentilerini ortaya koydular. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türk ihracatçılarının pandemi döneminde de çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürdüğünü ifade ederek, “Son aylarda, hazır giyim, halı, mobilya ve yaş meyve sebze sektörlerimiz, aylık bazda ihracatta rekor kırdı. İnanıyoruz ki 2021, pandeminin gücünün kırılmasıyla ihracatta yıldız senemiz olacak” dedi. Bölgesel iş birliği ve yakın coğrafyadaki ülkelerle ilişkilerin oldukça önem kazandığını ifade eden Gülle, “Kasım ayında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması olan Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması için imzalar atıldı. Asya Pasifik’te atılan imzalar sonucunda küresel GSYH’nin yüzde 30’u, 15 ülke ve 2,1 milyarlık nüfus, tüm dünyaya ‘biz bize yeteriz’ mesajını verdi. Bizler de kazan-kazan iş modelimiz çerçevesinde hem mevcut iş birliği anlaşmalarımızı geliştirmeli hem de ivedilikle yeni anlaşmalara hazırlanmalıyız” şeklinde konuştu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise kalkınmanın sadece ekonomik büyüklük olmadığını söyledi. Büyümenin insan, toplum, doğa, çevre ve yaşam üzerinde bıraktığı olumlu etkinin de kalkınmanın unsurları arasında yer aldığını ifade eden Olpak, “Bu dönemin kazananları; ülke, firma ya da sektör bazında bir ayrım yapmadan, tedarik zincirini kopartmadan ayakta kalanlar ve muhataplarına güven duygusunu çok daha iyi verebilenler olacak” dedi.

“Mart ayına kadar çok çalışmamız lazım”

Eski Devlet Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen de bugün AB’den gelecek kararların beklendiğini, AB’nin, Almanya’nın yaptığı girişimlerle çok hızlı bir karar almayacağını ve zamana yayacağını söyledi. Tüzmen, diplomatik çabaların devam etmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Biden’ın Türkiye’ye yönelik tasarruflarına paralel karar almaya çalışacaklar. Türkiye, güçlü bir NATO müttefiki ve dış ticarette önemli bir ülke. Mart ayına kadar çok çalışmamız lazım. 100 gün içinde gerekli diplomatik çalışmaları yapmamız gerekiyor. Biz bu salonda ticaret ve teknolojiden bahsediyoruz. Yaptırımın burada adı yok. Biz işimizi yapmaya devam edeceğiz. Eğer onlar da uyumlu davranırlarsa herkes kazanmaya devam eder.”

‘Turizmde V çıkış bekliyoruz’

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı’nı ve tanıtım etkinliklerini başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, 2021 yılında turizmde hızlı bir düzelme görüleceğini ifade etti. Türkiye’nin bu yıl 58 milyon turist, 41 milyar dolarlık gelir hedefinin olduğunu anımsatarak, ilk 2 ayda çok ciddi rezervasyon aldıklarını ve hedeflerin üzerinde bir yıl geçirmeyi beklediklerini hatırlattı. Bakan Ersoy, salgından sonra V çıkış beklediklerini, insanların bunaldığını, Asya bölgesinin krizi yavaş yavaş atlatmaya başladığını kaydederek, Asya’da turizm amaçlı seyahatlerde ciddi V çıkış görülmeye başlandığını söyledi. Ersoy, “Turistik amaçlı seyahatlerde V çıkış, sayılarda yüzde 100’lük büyüme bekliyoruz. Bu Türkiye için yeterli değil. İlerleyen yıllarda hızlı büyümenin görüleceğini düşünüyoruz. En hızlı daralan pazarın turizm olmasıyla birlikte en hızlı yükselen pazarın da turizm olacağını düşünüyoruz” dedi. Türkiye’nin 2020’yi kötü geçirdiğini anımsatan Ersoy, “2021’de hep beraber turizm sektöründe hızlı bir düzelmeyi yaşayacağız” diye konuştu.