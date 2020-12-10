Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği'nin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayımlandı.

2021'de işten çıkarma yasağı devam edecek mi?

Uzun zamandır devam eden işten çıkarma yasakları 17 Eylül'den sonra iki ay daha uzatılmıştı. Birçok vatandaş işten çıkarma yasağının bitiş tarihi olarak 17 Kasım görüyordu fakat tarih tekrar güncellendi. İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı merak eden vatandaşlara sürenin tekrar 2 ay daha uzatıldığını belirtelim. Vatandaşlar tarafından işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor konusunda yapılan güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak Cumhurbaşkanı kararı ile işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin sürelerinin uzatıldığı açıklandı.

İşte işten çıkarma yasağının son günü;

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 27 Ekim 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı. İşten çıkarma yasağı bitiş tarihi 17 Kasım'da değil de 17 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.