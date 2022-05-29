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Dünya 2021'de ilan edilmişti! Sudan'da flaş karar
Dünya

2021'de ilan edilmişti! Sudan'da flaş karar

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 23:31:00 -
2021'de ilan edilmişti! Sudan'da flaş karar

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 25 Ekim 2021'de ilan ettiği olağanüstü hali (OHAL) kaldırdı.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamada, geçiş döneminde istikrarın sağlanması, diyaloğun verimli ve anlamlı şekilde yapılması için ülke genelindeki olağanüstü halin kaldırıldığı bildirildi.

25 Ekim 2021'de darbe olmuş, olağanüstü hal ilanının ardından hükümet feshedilmiş, Başbakan Abdullah Hamduk dahil onlarca siyasetçi gözaltına alınmıştı.

Yapılan darbenin ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin başlattığı girişimlerden henüz netice alınamadı.

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