İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta yapacak.

2021'de asgari ücret ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı.

Buna göre, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık, üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Türk-İş'teki toplantının düzenleniş yöntemi ile dördüncü ve son toplantının tarihi, ilerleyen günlerde netleştirilecek.

2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.

Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.

İşte olası zamlar:

Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira