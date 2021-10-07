2021 YKS 2. ek yerleştirme başladı mı ne zaman yapılacak? TYT barajı geçemeyenlerin ek tercihleri başladı mı?

2021 yks 2 ek yerleştirme başvuru ekranı... ÖSYM 2021-YKS ek yerleştirme başvuruları 20-23 Eylül arasında aldı. Boş kalan kontenjanlara ak terih başvurusu yapan binlerce üniversite adayının beklediği 20221 YKS 1. yerleştirme sonuçları 1 Ekim’de ÖSYM tarafından açıklandı.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Peki 2021 YKS 2. ek tercih ne zaman ? YKS’den barajı geçemeyenler YKS ek tercihlerini ne zaman yapacak? İşte detaylar.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme ne zaman yapılacaktır?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme işlemleri, ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacaktır. İkinci Ek Yerleştirme işlemlerine ilişkin tarihler, ÖSYM'nin internet adresinden adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.

2021 YKS 2. ek yerleştirme kimler tercih yapacak?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede kimler tercih yapabilecektir? 2021 YKS İkinci Ek Yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabileceklerdir.

YKS 2. ek tercih başvurusu kimler yapamaz?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapamayacaklardır.