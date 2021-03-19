Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında veya kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayan adaylara yönelik yapılan "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı" 74 ilde koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen komisyon tarafından sözlü/mülakat şeklinde gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı ise 8 Mart tarihinde yapıldı. Peki, 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi.

Başarıyla tamamlanan 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların başarılı kabul edilerek "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanacak.

Sınavda başarılı olan adayların hafızlık belgeleri, eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.