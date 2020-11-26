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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:12:29 -
2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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