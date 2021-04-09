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Eğitim 2021 YDS/1 sınav giriş belgesi yayınlandı mı ve sınav giriş belgesini nereden alabilirim?
Eğitim

2021 YDS/1 sınav giriş belgesi yayınlandı mı ve sınav giriş belgesini nereden alabilirim?

YDS ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme sınavının adıdır. Peki, YDS/1 sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? YDS sınavına nasıl başvurulur?

Yeniakit Publisher
2021-04-09 22:35:00 -
2021 YDS/1 sınav giriş belgesi yayınlandı mı ve sınav giriş belgesini nereden alabilirim?

ÖSYM Başkanlığı, tarafından yapılan YDS/1 sınavının son başvuru tarihi 9 Mart tarihinde gerçekleşmişti. ÖSYM, YDS/1 sınav giriş belgesinin erişime açıldığını duyurdu. Yapılan duyuru sonrasında sınav giriş belgelerinin nereden alınabileceği merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 YDS/1 sınav giriş belgesi nereden alınır?

ÖSYM tarafından yapılacak olan YDS/1 sınavına girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 9 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilirler.

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