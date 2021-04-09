2021 YDS/1 sınav giriş belgesi yayınlandı mı ve sınav giriş belgesini nereden alabilirim?

YDS ya da Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, yılda 2 kez ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Seviye Belirleme sınavının adıdır. Peki, YDS/1 sınavı ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? YDS sınavına nasıl başvurulur?