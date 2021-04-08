2021 YDS/1 sınav giriş belgeleri açıklandı mı? YDS sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM YDS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir. 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-YDS/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. YDS İlkbahar ve Sonbahar Dönemi olmak üzere senede iki defa yapılır.

YDS puan hesaplama

YDS başvuru kılavuzunda yer alan YDS puan hesaplama şu şekilde yapılacak:

YDS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?