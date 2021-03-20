2021 TCDD seferleri ne zaman başlayacak ve sefere başlayan TCDD tren hatları neler?
Koronavirüs salgını kapsamında birçok faaliyete kısıtlama ve yasak getirilmişti. Bu yasak ve kısıtlamalardan birisi de TCDD’ye getirilmişti. TCDD aracılığıyla seyahat etmek isteyen vatandaşlar yasak ve kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak etmekte. Peki, 2021 TCDD seferleri ne zaman başlayacak ve sefere başlayan TCDD tren hatları neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yani TCDD ülkemizde bulunan demiryolları üzerinde ulaşım ve taşıma işlemini gerçekleştiren resmi bir kurumdur. TCDD seferlerine, salgının bulaşma hızını engellemek amacıyla devlet tarafından kısıtlama getirilmişti. TCDD seferlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyorsanız haberimizin devamını okumanızı tavsiye ederiz…
2021 TCDD seferleri ne zaman başlayacak?
TCDD’ye koronavirüs salgını sebebiyle sefer kısıtlaması getirilmişti. TCDD’nin resmi internet sayfayı üzerinden yapılan açıklamaya göre, TCDD seferleri 20 Mart 2021 tarifinden itibaren gerçekleşecek.
TCDD tren seferleri nelerdir?
Kapıkule-Halkalı,
Adapazarı-Pendik,
Ankara-Polatlı,
Zonguldak-Karabük,
Basmane’den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye,
Aydın- Denizli-Söke,
Manisa-Alaşehir,
Eskişehir-Afyonkarahisar,
Eskişehir-Kütahya,
Mersin-Adana,
Mersin-İslahiye,
Mersin-İskenderun,
Sivas-Divriği,
Erzincan-Divriği,
Kars-Akyaka “Batman-Diyarbakır arasında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart’ ta seferlerine başlayacak.