Koronavirüs salgını kapsamında birçok faaliyete kısıtlama ve yasak getirilmişti. Bu yasak ve kısıtlamalardan birisi de TCDD’ye getirilmişti. TCDD aracılığıyla seyahat etmek isteyen vatandaşlar yasak ve kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak etmekte. Peki, 2021 TCDD seferleri ne zaman başlayacak ve sefere başlayan TCDD tren hatları neler?