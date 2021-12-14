2021 SED ödemeleri ne zaman? SED yardımı ne zaman yatacak?
Devlet tarafından yardıma muhtaç durumu olmayan ailelerin okuyan çocuklarına Sosyal Ekonomik Destek Sed yardımı yapılmaktadır. Peki SED yardımı ne kadar? SED yardımı kimler alır? Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı kimlere verilir? SED ödemeleri ayın kaçında yatıyor?
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi ne kadar olacağı ve SED ödemelerinen ne zaman yatacağı bir hayli merak eden konuların başında gelmekte. SED yardımı kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Yanık, ekim ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Aralık’a kadar tamamlanacağını ifade etti.
SED yardımı ne kadar?
Her ay veliler tarafından araştırılan SED Yardımı Paraları her ayın 8’i ile 15’i arasında yatmaktadır. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı 2021’de çocuk başına ortalama 1259 liradır. Süreli olarak verilen SED ödemeleri Onayda belirtilen süre zarfı boyunca her ay ödeme almaktadırlar. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını bildirdi.
SED yardımı ne zaman yatacak?
Bu kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Yanık, ekim ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Aralık’a kadar tamamlanacağını ifade etti. Ay ay ödeme tarihleri ise:
Ocak ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Şubat ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Mart ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Nisan ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Mayıs ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Haziran ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Temmuz ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Ağustos ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Eylül ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Ekim ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Kasım ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası
Aralık ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası yapılır.
SED başvurusu nereye yapılır?
Sed yardımı başvuruları Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen evraklara ihtiyaç duyulur:
Başvuru dilekçesi
Kimlik belgesi,
Sağlık raporu veya öğrenci belgesi
Kurs ve İŞ-KUR başvuru evrakları,
Gerek görülmesi durumunda diğer evraklar ile müracaat yapılır.