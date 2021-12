2021 SED ödemeleri ne zaman? SED yardımı ne zaman yatacak?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi ne kadar olacağı ve SED ödemelerinen ne zaman yatacağı bir hayli merak eden konuların başında gelmekte. SED yardımı kapsamda, ailelere her bir çocuk için ortalama 1259 lira destek verildiğini aktaran Yanık, ekim ayı için SED yardımının bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını ve 15 Aralık’a kadar tamamlanacağını ifade etti.

SED yardımı ne kadar?

Her ay veliler tarafından araştırılan SED Yardımı Paraları her ayın 8’i ile 15’i arasında yatmaktadır. Bakanlık tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin okuyan çocuklarına verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı 2021’de çocuk başına ortalama 1259 liradır. Süreli olarak verilen SED ödemeleri Onayda belirtilen süre zarfı boyunca her ay ödeme almaktadırlar. Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını bildirdi.

SED yardımı ne zaman yatacak?

Ocak ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Şubat ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Mart ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Nisan ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Mayıs ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Haziran ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Temmuz ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Ağustos ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Eylül ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Ekim ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Kasım ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası

Aralık ayı Sed ödeme Tarihi 8’i ile 15’i arası yapılır.

SED başvurusu nereye yapılır?

Sed yardımı başvuruları Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru esnasında aşağıda belirtilen evraklara ihtiyaç duyulur:

Başvuru dilekçesi

Kimlik belgesi,

Sağlık raporu veya öğrenci belgesi

Kurs ve İŞ-KUR başvuru evrakları,

Gerek görülmesi durumunda diğer evraklar ile müracaat yapılır.